CHP’de Sadullah Ergin krizi | Listeden çıkarılacak mı? CHP bir grup harekete mi geçti?

Kemal Kılıçdaroğlu partisine öyle bir liste sürprizi yaptı ki ortalık karıştı. Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in CHP listelerinden milletvekili adayı olması büyük kriz çıkardı. İlk şoku atlatan CHP'liler Ergin'in adaylığına peş peşe tepki gösterdi. Öyle ki CHP'lilierin oy vermeyecekleri de söylendi ve arşivler açıldı. Kılıçdaroğlu'nun Ergin'e ‘bakan değil, milletvekili bile olamazsın’ dediği, Meclis'te CHP'liler tarafından protesto ettiği o görüntüler ortaya çıktı. Peki tepkilerin hedefindeki Sadullah Ergin aday listesinden çıkarılacak mı? Kulislerde CHP'de bir grubun açıklama hazırlığında olduğu iddiası var. Detayları A Haber editörü Özkan Özcan aktardı.

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