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CHP’de risk haritası çıkarıldı! Riskli bölgelerde miting yapmaya karar verdiler

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.03.2024 17:53
CHP yönetimi seçim çalışmaları kapsamında bir risk haritası oluşturdu. Buna göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel kurmayları ile birlikte seçimin riskli görüldüğü yerlere ağırlık verecek. Başta Ankara olmak üzere bazı kentlerde büyük mitinglerin yerine ilçe mitingleri yapılacak. İşte ayrıntılar…
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