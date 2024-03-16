16 Mart 2024, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
CHP’de risk haritası çıkarıldı! Riskli bölgelerde miting yapmaya karar verdiler
CHP yönetimi seçim çalışmaları kapsamında bir risk haritası oluşturdu. Buna göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel kurmayları ile birlikte seçimin riskli görüldüğü yerlere ağırlık verecek. Başta Ankara olmak üzere bazı kentlerde büyük mitinglerin yerine ilçe mitingleri yapılacak. İşte ayrıntılar…