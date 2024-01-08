CHP’de PM krizi! İzmir adayını İmamoğlu mu belirleyecek? Mersin, Adana ve Aydın bu hafta açıklanacak

CHP'de üstü üste iki kez ertelenen parti meclisi toplantısı çarşamba günü gerçekleştirilecek. Toplantıda Mersin, Adana ve Aydın büyükşehir belediye başkan adaylarının açıklanmasına kesin gözüyle bakılıyor. İzmir, Tekirdağ ve Muğla adaylarını ise Ekrem İmamoğlu’nun belirlemek istediği belirtiliyor.

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