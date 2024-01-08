08 Ocak 2024, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
CHP’de PM krizi! İzmir adayını İmamoğlu mu belirleyecek? Mersin, Adana ve Aydın bu hafta açıklanacak
CHP'de üstü üste iki kez ertelenen parti meclisi toplantısı çarşamba günü gerçekleştirilecek. Toplantıda Mersin, Adana ve Aydın büyükşehir belediye başkan adaylarının açıklanmasına kesin gözüyle bakılıyor. İzmir, Tekirdağ ve Muğla adaylarını ise Ekrem İmamoğlu’nun belirlemek istediği belirtiliyor.