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CHP'de "önce getir sonra devir" geleneği! Savcı Sayan: Kılıçdaroğlu bu kirli koltuğa oturmam dedi

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Giriş: 29.07.2023 23:17
Güncelleme:29.07.2023 23:23
CHP'de geçmişten günümüze yaşanan kaset kumpasları ve parti içi kaoslar artık bir 'gelenek' haline geldi. A Haber'de yayınlanan Satır Arası programında açıklamalarda bulunan Siyasetçi Savcı Sayan, "Kılıçdaroğlu bana, ‘ben o kirli koltuğa oturmam. Böyle bir koltuk bana yakışır mı, ölürüm de aday olmam" dedi.
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