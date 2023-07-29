CHP'de "önce getir sonra devir" geleneği! Savcı Sayan: Kılıçdaroğlu bu kirli koltuğa oturmam dedi

CHP'de geçmişten günümüze yaşanan kaset kumpasları ve parti içi kaoslar artık bir 'gelenek' haline geldi. A Haber'de yayınlanan Satır Arası programında açıklamalarda bulunan Siyasetçi Savcı Sayan, "Kılıçdaroğlu bana, ‘ben o kirli koltuğa oturmam. Böyle bir koltuk bana yakışır mı, ölürüm de aday olmam" dedi.