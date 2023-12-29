CHP’de ön seçim protestosu! Çanakkale’den Ankara’ya yürüdüler

CHP'nin “Çanakkale Belediye Başkan” adayının ön seçim yerine Parti Meclisi kararıyla belirlenmesine tepki geldi. Çanakkale belediye başkan aday adayı ve Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Mutluay bir grup partili ile genel merkezin önünde eylem yaptı. "Çanakkale geçilmez, aday böyle seçilmez" sloganları atan partililer Genel Başkan Özgür Özel'i protesto etti.

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