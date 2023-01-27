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CHP’de ön seçim krizi kapıda! CHP’de aday listelerine 6’lı masa ayarı

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Giriş: 27.01.2023 09:28
CHP örgütlerinden gelen ''milletvekili adayları ön seçimle belirlensin'' yönünde taleplere Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu büyük oranda kapıyı kapattı. Halbuki daha bir yıl önce ''milletin vekilini millet seçsin '' vaadinde bulunmuştu.
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