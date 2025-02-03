CHP'de "ön seçim" çıkmazı

CHP'de cumhurbaşkanı adayının ön seçim ile belirlenmesi kararına karşı çıkan Mansur Yavaş perşembe günü Genel Başkan Özgür Özel ile genel merkezde bir araya geldi. Kulislere yansıyan bilgiye göre Mansur Yavaş, Özel'e "Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için çok erken olduğunu ve acele edilmemesi gerektiğini" söyledi. CHP kulislerini hareketlendiren o görüşmenin detayları...

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