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CHP'de

CHP'de "ön seçim" belirsizliği! Cumhurbaşkanı adayı nasıl belirlenecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.08.2024 19:47
CHP’de tüzük kurultayı için geri sayım sürerken cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceği konusu da parti içinde tartışılıyor. Peki CHP’de bu konuda hangi görüş öne çıktı? Genel Başkan Özgür Özel ne düşünüyor? Cumhurbaşkanı adayı hangi yöntemle belirlenecek? Tüm soruların cevabı A Haber ekranlarında…
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