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CHP’de olağanüstü kurultaya gidiyor! Kılıçdaroğlu aday olacak mı?
CHP'de şaibeli kurultay soruşturmasıyla ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybettiği kurultayda parayla oy kullandırıldığı iddiaları var. Özgür Özel sürpriz bir şekilde kurultayı olağanüstü toplama kararı aldı. CHP'liler 6 Nisan'da yani 2 hafta sonra yeniden “Genel Başkan” seçmek için sandık başına gidecek. Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağı henüz bilinmiyor. Özel'in ise devam eden soruşturmada ön almaya çalıştığı iddiaları konuşuluyor.