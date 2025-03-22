22 Mart 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları CHP’de olağanüstü kurultaya gidiyor! Kılıçdaroğlu aday olacak mı?
CHP’de olağanüstü kurultaya gidiyor! Kılıçdaroğlu aday olacak mı?

CHP’de olağanüstü kurultaya gidiyor! Kılıçdaroğlu aday olacak mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.03.2025 08:55
CHP'de şaibeli kurultay soruşturmasıyla ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybettiği kurultayda parayla oy kullandırıldığı iddiaları var. Özgür Özel sürpriz bir şekilde kurultayı olağanüstü toplama kararı aldı. CHP'liler 6 Nisan'da yani 2 hafta sonra yeniden “Genel Başkan” seçmek için sandık başına gidecek. Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağı henüz bilinmiyor. Özel'in ise devam eden soruşturmada ön almaya çalıştığı iddiaları konuşuluyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’de olağanüstü kurultaya gidiyor! Kılıçdaroğlu aday olacak mı?
Kurultay kararı! Kılıçdaroğlu aday olacak mı?
Kurultay kararı! Kılıçdaroğlu aday olacak mı?
Özel’in çağrısı sokakları karıştırdı!
Özel’in çağrısı sokakları karıştırdı!
İmamoğlu bugün adliyeye sevk edilecek!
İmamoğlu bugün adliyeye sevk edilecek!
İBB binasına taşlı ve sopalı saldırı!
İBB binasına taşlı ve sopalı saldırı!
Ekrem İmamoğlu ifadesinde ne dedi?
Ekrem İmamoğlu ifadesinde ne dedi?
Sokak çağrısında bulundukları gençlerden Özgür Çelik’e tepki Korkaksınız korkak!
Sokak çağrısında bulundukları gençlerden Özgür Çelik'e tepki "Korkaksınız korkak!"
ODTÜ’de marjinal gruplar polise taş ve sopalarla saldırdı
ODTÜ'de marjinal gruplar polise taş ve sopalarla saldırdı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den İmamoğlu’nun usulsüz diplomasına ilişkin açıklama! Yatay geçişte iltimas yapılmış olabilir
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den İmamoğlu'nun usulsüz diplomasına ilişkin açıklama! "Yatay geçişte iltimas yapılmış olabilir"
Ekrem İmamoğlu’nun telefonu nerede? Neden bulunamıyor?
Ekrem İmamoğlu'nun telefonu nerede? Neden bulunamıyor?
Bakan Yerlikaya: Vandallığa geçit vermeyeceğiz
Bakan Yerlikaya: Vandallığa geçit vermeyeceğiz
Saraçhane’de büyük provokasyon!
Saraçhane'de büyük provokasyon!
Başkan Erdoğan Embalo’yu kabul etti
Başkan Erdoğan Embalo'yu kabul etti
Daha Fazla Video Göster