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CHP’de Olağanüstü Kurultay hazırlığı mı? İşte CHP kulislerinde konuşulanlar

CHP’de Olağanüstü Kurultay hazırlığı mı? İşte CHP kulislerinde konuşulanlar

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.10.2024 16:32
CHP'de kulisler hiç olmadığı kadar hareketli. Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden Olağanüstü Kurultay hamlesinin gelebileceği konuşulurken partideki "koruma yemeği" krizi her geçen gün derinleşiyor. Peki bu tartışmaların perde arkasında ne var? CHP'de koridorlarında neler konuşuluyor? İşte ayrıntılar…
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