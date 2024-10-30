30 Ekim 2024, Çarşamba
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CHP’de Olağanüstü Kurultay hazırlığı mı? İşte CHP kulislerinde konuşulanlar
CHP'de kulisler hiç olmadığı kadar hareketli. Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden Olağanüstü Kurultay hamlesinin gelebileceği konuşulurken partideki "koruma yemeği" krizi her geçen gün derinleşiyor. Peki bu tartışmaların perde arkasında ne var? CHP'de koridorlarında neler konuşuluyor? İşte ayrıntılar…