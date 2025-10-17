17 Ekim 2025, Cuma
CHP’de mutlak butlan çatlağı! Başarır Özel’in sözünü dinlemedi
CHP'de gözler şaibeli kurultay davasının 24 Ekim'deki duruşmasına çevrildi. Genel Başkan Özgür Özel “Tartışmalar partiye zarar veriyor” diyerek kurmaylarına mutlak butlan konusunda konuşmayın talimatı vermişti. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır Özgür Özel’in aldığı kararı dinlemedi. İşte ayrıntılar.