CHP’de mutlak butlan çatlağı! Başarır Özel’in sözünü dinlemedi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.10.2025 14:35
CHP'de gözler şaibeli kurultay davasının 24 Ekim'deki duruşmasına çevrildi. Genel Başkan Özgür Özel “Tartışmalar partiye zarar veriyor” diyerek kurmaylarına mutlak butlan konusunda konuşmayın talimatı vermişti. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır Özgür Özel’in aldığı kararı dinlemedi. İşte ayrıntılar.
