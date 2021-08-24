25 Ağustos 2021, Çarşamba
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CHP’de Muharrem İnce endişesi! Tunç Soyer’e sert sözler
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin eski partisi ile başı dertte. Daha önce Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile afişlerinin indirilmesi yüzünden karşı karşıya gelen İnce, bu kez de aynı sorunu bir başka CHP'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile yaşadı. İnce, ''İzmir çantada keklik değil, artık seçenecek var'' sözleri ile Soyer'e tepki gösterdi. İnce'ye yönelik engellemeler ''CHP Muharrem İnce'nin başarılı olmasından endişe ediyor'' yorumlarını beraberinde getirdi.