CHP’de miting çatladı! CHP’li Ağbaba ve Özel Maltepe mitingine katılmadı!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, Maltepe'deki mitingine katılmak yerine Paris'e gittikleri öğrenildi. Cumhurbaşkanı adaylığı için Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen Ağbaba ile Özel'in bu tutumu CHP'deki çatlağı gözler önüne serdi.

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