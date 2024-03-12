CHP’de milyonluk krizler | 650 milyon-40 milyon-250 bin dolar… Savcılık harekete geçti

CHP sık sık para tartışmaları ile gündeme geliyor. En son İstanbul'da kayda geçen görüntülerde CHP'lilerin milyonlarca lirayı saatlerce sayarak valizlere yerleştirdikleri görülmüştü. Ana muhalefet partisinde daha önce de "40 milyon lira nerede'' krizi yaşanmış ''Kayıp 650 milyon iddiası'' da günlerce konuşulmuştu.

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