10 Nisan 2024, Çarşamba
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CHP’de makosen polemiği! Tanju Özcan’dan Kılıçdaoğlu’na eleştiri
CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Siyasi arenada makosenlerimi tekrar giyerim.” çıkışı tartışmaları da beraberinde getirdi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Otur oturduğun yerde Anadolu’nun emeklisi'' diyerek Kılıçdaroğlu’nu sert sözlerle hedef aldı.