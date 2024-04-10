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CHP’de makosen polemiği! Tanju Özcan’dan Kılıçdaoğlu’na eleştiri

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 10.04.2024 17:02
CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Siyasi arenada makosenlerimi tekrar giyerim.” çıkışı tartışmaları da beraberinde getirdi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Otur oturduğun yerde Anadolu’nun emeklisi'' diyerek Kılıçdaroğlu’nu sert sözlerle hedef aldı.
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