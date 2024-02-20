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CHP'de Lütfü 'Savaş' açtı! Özgür Özel'den geri vites! "Aday yapmazsan bağımsız girerim" demişti...

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.02.2024 01:36
Türkiye adım adım yerel seçimlere giderken aday tanıtım toplantısı düzenleyen CHP'de bitmeyen Hatay krizi yeni bir boyut kazandı. Toplantıya davet edilmeyen Lütfü Savaş'ın adaylığının geleceği merak konusu olurken CHP yandaşı medya toplantı öncesi yaşananları yazdı. Gece saatlerinde CHP genel merkezinden Savaş'a telefon edildiği ve "Bugün sizin adaylığınız açıklanmayacak. Son yapılan anketlerde oy oranınızın düşük olduğu anlaşıldı. Genel Başkanımız sizinle konuşmak istiyor" denildi. Bu gelişme sonrası anketlerde önde olduğunu düşünen Savaş'ın CHP'nin aday göstermemesi durumunda bağımsız aday olacağı iddia edildi. Yaşanan sıcak gelişmelerin ardından Özgür Özel 'U' dönüşü yaparak Lütfü Savaş ile "Birlikte yol yürüyeceğini" açıkladı.
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