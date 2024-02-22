CHP’de listeler verildi tartışmalar bitmedi

Aday listeleri YSK'ya verildi ama tartışmalar bitmedi. Özellikle CHP'de aday başvurusuna geç kalanlar, belediye meclis üyelikleri üzerinden sert tartışmalar dikkat çekti. Hatta Antalya'da bir ilçe başkanı, listelere müdahale ettiği gerekçesiyle görevden alındı.

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