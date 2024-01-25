CHP’de kurultay tartışması! Kılıçdaroğlu “Ben Kemal geliyorum” mu dedi?

CHP’de eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin şimdiden kurultay hesapları yapması özgür özel cephesinde tepki ile karşılandı. Değişimci cephe, parti içi muhalefetin sınırları aştığı görüşünde. CHP yönetimi her ne kadar kurultayın zamanında yapılacağını söylese de ''1 Nisancılar''ın 31 Mart sonrası için hazırlığı sürüyor.

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