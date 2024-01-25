25 Ocak 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP’de kurultay tartışması! Kılıçdaroğlu “Ben Kemal geliyorum” mu dedi?

CHP’de kurultay tartışması! Kılıçdaroğlu “Ben Kemal geliyorum” mu dedi?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.01.2024 18:32
CHP’de eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin şimdiden kurultay hesapları yapması özgür özel cephesinde tepki ile karşılandı. Değişimci cephe, parti içi muhalefetin sınırları aştığı görüşünde. CHP yönetimi her ne kadar kurultayın zamanında yapılacağını söylese de ''1 Nisancılar''ın 31 Mart sonrası için hazırlığı sürüyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’de kurultay tartışması!
CHP’de kurultay tartışması!
Emekliye ek zam TBMM’de kabul edildi!
Emekliye ek zam TBMM’de kabul edildi!
Yılın ilk MGK toplantısı sürüyor!
Yılın ilk MGK toplantısı sürüyor!
Beklenen deprem hakkında yeni detaylar!
Beklenen deprem hakkında yeni detaylar!
A Haber depremin merkez üssünde!
A Haber depremin merkez üssünde!
Korkutan deprem! Vali Yazıcı A Haber’de
Korkutan deprem! Vali Yazıcı A Haber’de
Malatya’da depremi ne ifade ediyor?
Malatya’da depremi ne ifade ediyor?
Malatya’da deprem! Bakan Yerlikaya’dan açıklama
Malatya’da deprem! Bakan Yerlikaya’dan açıklama
Malatya’da 5,2 büyüklüğünde deprem!
Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem!
Yılın ilk MGK’sı toplanıyor! Terörle mücadele masada
Yılın ilk MGK'sı toplanıyor! Terörle mücadele masada
ABD Suriye’den çekilecek mi?
ABD Suriye’den çekilecek mi?
Elektrik ve doğal gazda zam var mı?
Elektrik ve doğal gazda zam var mı?
Daha Fazla Video Göster