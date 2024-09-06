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CHP’de Kurultay aksiliklerle başladı! İmamoğlu ATV’nin sorusunu geçiştirdi

CHP’de Kurultay aksiliklerle başladı! İmamoğlu ATV’nin sorusunu geçiştirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.09.2024 20:42
CHP’nin Tüzük Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu salonda yoktu ama protokolde kendisine yer ayrılmıştı. Özgür Özel'in konuşması uzadıkça, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın göz kapakları yorgun düştü. İşte CHP kurultayından detaylar...
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