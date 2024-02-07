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CHP’de kriz çıkan il ve ilçeler! İstanbul’da adaylık tartışması

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.02.2024 09:14
Yerel seçim hazırlıklarını sürdüren CHP aday belirleme konusunda zor günler geçiriyor. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere kritik seçim çevrelerinde tartışmalar sürüyor. CHP'yi zor bir seçim dönemi bekliyor.
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