CHP’de kriz çıkan il ve ilçeler! İstanbul’da adaylık tartışması

Yerel seçim hazırlıklarını sürdüren CHP aday belirleme konusunda zor günler geçiriyor. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere kritik seçim çevrelerinde tartışmalar sürüyor. CHP'yi zor bir seçim dönemi bekliyor.

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