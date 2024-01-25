CHP'de kriz büyüdü! Kapıları kapattılar

CHP aday belirlemek için genel merkezde kampa girdi. İki gün boyunca genel merkezine ziyaretçi alınmayacak. Üzerlerinde ki baskı arttı ve zaman dar. Bir taraftan da DEM Parti yükleniyor CHP zor günler yaşıyor. Kulislerde DEM Parti'nin büyükşehirler özelinde gizli planının olduğu konuşuluyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN