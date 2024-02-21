21 Şubat 2024, Çarşamba
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CHP'de kriz bitmek bilmiyor! Antalya'da eski CHP'li başkan tepki gösterdi Özgür Özel geçiştirdi
CHP'de yerel seçimler öncesi aday belirleme sürecinde kriz üstüne kriz yaşanırken, şimdi de "liste" kaosu baş gösterdi. CHP'nin İzmit adayı Fatma Kaplan Hürriyet, meclis üyesi listesine istediği isimleri sokamadığı gerekçesiyle adaylıktan çekildi. Antalya'da seçim çalışması yürüten Özgür Özel'e ise eski CHP Serik İlçe Başkanı İbrahim Demir tepki gösterdi. Demir, "Muratpaşa'ya gösterdiğiniz ilgiyi Serik'e de gösterin. 7 tane CHP'li meclis üyesi yok, hepsi sağcı" ifadelerini kullandı. CHP lideri Özel ise sadece "tamam" demekle yetindi.