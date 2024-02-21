21 Şubat 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'de kriz bitmek bilmiyor! Antalya'da eski CHP'li başkan tepki gösterdi Özgür Özel geçiştirdi

CHP'de kriz bitmek bilmiyor! Antalya'da eski CHP'li başkan tepki gösterdi Özgür Özel geçiştirdi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.02.2024 17:47
CHP'de yerel seçimler öncesi aday belirleme sürecinde kriz üstüne kriz yaşanırken, şimdi de "liste" kaosu baş gösterdi. CHP'nin İzmit adayı Fatma Kaplan Hürriyet, meclis üyesi listesine istediği isimleri sokamadığı gerekçesiyle adaylıktan çekildi. Antalya'da seçim çalışması yürüten Özgür Özel'e ise eski CHP Serik İlçe Başkanı İbrahim Demir tepki gösterdi. Demir, "Muratpaşa'ya gösterdiğiniz ilgiyi Serik'e de gösterin. 7 tane CHP'li meclis üyesi yok, hepsi sağcı" ifadelerini kullandı. CHP lideri Özel ise sadece "tamam" demekle yetindi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’de kriz bitmek bilmiyor!
CHP'de kriz bitmek bilmiyor!
Özel memleketinde aday gösteremedi
Özel memleketinde aday gösteremedi
20 bin FETÖ’cü yurt dışına kaçtı
20 bin FETÖ'cü yurt dışına kaçtı
Başkan Erdoğan: Adaylarını yapay zekaya soruyorlar
Başkan Erdoğan: Adaylarını yapay zekaya soruyorlar
İşte KAAN’ın özellikleri ve Türkiye’nin havacılık serüveni
İşte KAAN'ın özellikleri ve Türkiye'nin havacılık serüveni
Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi
Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi
Gazzeli çocukların açlıkla mücadelesi
Gazzeli çocukların açlıkla mücadelesi
Yeni detaylar ilk kez A Haber’de
Yeni detaylar ilk kez A Haber'de
Erzincan’daki maden felaketinde yeni gelişme
Erzincan'daki maden felaketinde yeni gelişme
Kent değil Kandil uzlaşısı!
Kent değil Kandil uzlaşısı!
Tarihi gün: Milli uçak KAAN gökyüzünde
Tarihi gün: Milli uçak KAAN gökyüzünde
Tesadüfün böylesi! İsimler aynı partiler farklı
Tesadüfün böylesi! İsimler aynı partiler farklı
Daha Fazla Video Göster