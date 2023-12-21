CHP’de kritik toplantı! Adana, Mersin ve Aydın adayları açıklanacak! Kimler çizik yiyecek, kimler devam edecek?

CHP İstanbul ve Ankara'nın ardından bugün aralarında Adana ve Mersin'in de bulunduğu 200'ün üzerinde belediye başkan adayını açıklayacak. Peki CHP'de kimler ile yola devam edilecek, kimlerin üstü çizilecek? İşte kulislerde konuşulanlar...

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