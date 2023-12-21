21 Aralık 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP’de kritik toplantı! Adana, Mersin ve Aydın adayları açıklanacak! Kimler çizik yiyecek, kimler devam edecek?

CHP’de kritik toplantı! Adana, Mersin ve Aydın adayları açıklanacak! Kimler çizik yiyecek, kimler devam edecek?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.12.2023 09:39
CHP İstanbul ve Ankara'nın ardından bugün aralarında Adana ve Mersin'in de bulunduğu 200'ün üzerinde belediye başkan adayını açıklayacak. Peki CHP'de kimler ile yola devam edilecek, kimlerin üstü çizilecek? İşte kulislerde konuşulanlar...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kimler çizik yiyecek, kimler devam edecek?
Kimler çizik yiyecek, kimler devam edecek?
Sisi ve Vucic’e tebrik telefonu
Sisi ve Vucic'e tebrik telefonu
47 ilde Narkogüç operasyonu
47 ilde "Narkogüç" operasyonu
Sarıyer’de akılalmaz kaza!
Sarıyer'de akılalmaz kaza!
CHP’de yerel seçim hazırlığı
CHP'de yerel seçim hazırlığı
Okan Bayülgen’den Gazze’ye destek mesajı
Okan Bayülgen'den Gazze'ye destek mesajı
Irak’ın kuzeyine hava harekatı!
Irak'ın kuzeyine hava harekatı!
İsrail’de Netanyahu tepkisi
İsrail'de Netanyahu tepkisi
Kerkük Valisi kim olacak?
Kerkük Valisi kim olacak?
Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu
Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu
İstanbul’da hava kirliliği alarmı!
İstanbul'da hava kirliliği alarmı!
AK Parti’de aday belirleme çalışmaları
AK Parti'de aday belirleme çalışmaları
Daha Fazla Video Göster