CHP’de kritik pazartesi! 15 Eylül’de ne karar çıkacak?

Giriş: 13.09.2025 09:19
CHP kurultayına ilişkin dava nedeniyle gözler 15 Eylül'e çevrilmiş durumda. Genel Merkez’in beklentisi "erteleme" olacağı yönünde. Peki mahkeme önündeki seçenekler neler? İşte tüm detaylar…
