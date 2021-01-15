CHP'de kritik istifa! Başdanışman Mehmet Hasan Eken istifa etti! Muharrem İnce'nin partisine mi katılacak?

Son dakika haberine göre Muharrem İnce’nin bahar aylarında parti kuracağını açıklaması ve söz konusu yeni partide CHP’li vekillerin de olduğunu açıklamasının ardından gözler CHP’ye çevrilmişken kritik bir ismin istifa etmesi akıllarda soru işareti bıraktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken partiden istifasını sosyal medya üzerinden açıkladı. Eken’in istifa etmesi “İnce’nin partisine mi katılacak?” sorularını akıllara getirdi.

Son dakika haberine göre Muharrem İnce'nin bahar aylarında parti kuracağını açıklaması ve söz konusu yeni partide CHP'li vekillerin de olduğunu açıklamasının ardından gözler CHP'ye çevrilmişken kritik bir ismin istifa etmesi akıllarda soru işareti bıraktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken partiden istifasını sosyal medya üzerinden açıkladı. Eken'in istifa etmesi "İnce'nin partisine mi katılacak?" sorularını akıllara getirdi.