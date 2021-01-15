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CHP'de kritik istifa! Başdanışman Mehmet Hasan Eken istifa etti! Muharrem İnce'nin partisine mi katılacak?

A Haber
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Giriş: 15.01.2021 13:17
Son dakika haberine göre Muharrem İnce’nin bahar aylarında parti kuracağını açıklaması ve söz konusu yeni partide CHP’li vekillerin de olduğunu açıklamasının ardından gözler CHP’ye çevrilmişken kritik bir ismin istifa etmesi akıllarda soru işareti bıraktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken partiden istifasını sosyal medya üzerinden açıkladı. Eken’in istifa etmesi “İnce’nin partisine mi katılacak?” sorularını akıllara getirdi.

Son dakika haberine göre Muharrem İnce'nin bahar aylarında parti kuracağını açıklaması ve söz konusu yeni partide CHP'li vekillerin de olduğunu açıklamasının ardından gözler CHP'ye çevrilmişken kritik bir ismin istifa etmesi akıllarda soru işareti bıraktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken partiden istifasını sosyal medya üzerinden açıkladı. Eken'in istifa etmesi "İnce'nin partisine mi katılacak?" sorularını akıllara getirdi.

Son dakika: Kılıçdaroğluna şok: CHPnin kritik ismi istifa etti! Mehmet Hasan Eken Muharrem İncenin partisine mi katılacak? SON DAKİKA: KILIÇDAROĞLU'NA ŞOK: CHP'NİN KRİTİK İSMİ İSTİFA ETTİ! MEHMET HASAN EKEN MUHARREM İNCE'NİN PARTİSİNE Mİ KATILACAK?
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