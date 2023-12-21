CHP'de kritik gün! MYK ve PM toplantılarında gündem ne?

CHP'de bugün iki ayrı toplantı var. Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantıları yapılıyor. Ana gündem ise yerel seçimler. Notları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

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