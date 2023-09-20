CHP’de kongre tarihi belli oldu! 4-5 Kasım’da sandığa gidecek

CHP'de 38. Olağan Kurultay’ın 4-5 Kasım'da yapılması kararlaştırıldı. Resmi karar için gözler 26 Eylül'de yapılacak Parti Meclisi toplantısına çevrildi. Büyük kurultayın provası olarak görülen İstanbul kongresinin de 8 Ekim'de yapılacağı öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN