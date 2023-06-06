CHP'de kongre süreci başladı! CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Kongre süreci bugün başladı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu partide tartışmalara neden olan yeni MYK üyeleriyle ilk kez bir araya geldi. Toplantıdan Kongre sürecinin bugün itibariyle başlatılması kararı alındı. Son durumu A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

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