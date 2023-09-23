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CHP'de kongre süreci

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Giriş: 23.09.2023 16:21
CHP'de kongre süreci devam ediyor. Bugün Ankara il kongresi var. İki adaylı kongre öncesi Genel Başkan Kılıçdaroğlu'ndan "kavga etmeyin" uyarısı geldi. Son gelişmeleri Tülay Ağaoğlu aktartı.
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