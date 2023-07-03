CHP’de koltuk kavgasında yeni perde! İmamoğlu’ndan değişime davet manifestosu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "çekil" çağrıları yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ''Değişime davet'' adlı manifestoyu kamuoyuyla paylaşacak. Manifestoda seçim yenilgisinin sebepleri tek tek anlatılacak. ''Neden değişim?'' sorusunun yanıtı verilecek. Bu arada yeni CHP tüzüğü ile ilgili çalışmalar da sürüyor. Partililerden komisyona dikkat çeken öneriler geliyor.

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