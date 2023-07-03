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CHP’de koltuk kavgasında yeni perde!

A Haber
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Giriş: 03.07.2023 13:36
CHP'de İmamoğlu manifesto yayınlamaya hazırlanıyor, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da Ankara'ya adalet yürüyüşü yapıyor. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş son gelişmeleri Ankara'dan aktardı.
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