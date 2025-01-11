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CHP’de kırmızı kart çatlağı! Yönetim muhalifleri ikna edebilecek mi?

CHP'de "kırmızı kart" çatlağı! Yönetim muhalifleri ikna edebilecek mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.01.2025 20:19
CHP'DE ortak bildiri hazırlığı yapan parti içi muhalefetin yönetime tepkisi her geçen büyüyor. En son Genel Başkan Özgür Özel'in büyük sürpriz diyerek ''kırmızı kart" hamlesi yapması fiyasko olarak yorumlandı. Özel'in tepkilere rağmen bu kampanyayı sürdüreceği öğrenilirken, bir yandan da muhalif vekiller bildiriden vazgeçirilmeye çalışılıyor.
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