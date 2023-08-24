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CHP'de kimler gidecek kimler kalacak? Kılıçdaroğlu'nun büyükşehir adayları kimler?

A Haber
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Giriş: 24.08.2023 14:45
Cumhuriyet Halk Partisi'nde kulisler son günlerde harekletlendi. Ana muhalefet liderinin aday listesini şimdiden şekillendirdiği belirtiliyor. İlter Yeşiltaş kulislerde konuşulanları aktardı.
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