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CHP’de kimler başarısızlık bekliyor? Kılıçdaroğlu’ndan “akıl tutulması” tepkisi

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.03.2024 13:39
CHP'de soğuk savaş sürüyor. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “CHP'nin başarısız olmasını istiyor” iddialarına sert tepki gösterdi, "CHP'nin başarısız olmasını istiyor denilmesi için akıl tutulması lazım'' ifadelerini kullandı.
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Kılıçdaroğlu’ndan “akıl tutulması” tepkisi
Kılıçdaroğlu’ndan “akıl tutulması” tepkisi
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