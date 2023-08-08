08 Ağustos 2023, Salı
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CHP'de kimin nasıl bir planı var? CHP MYK'da kim ne dedi?
Başkan Erdoğan'ın Akbelen açıklaması, Bahçeli'nin yerel seçim meajı ve İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'de seçim gezisi... Siyaset Bilimci Prof. Dr. Çınar Özen ve Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir, A Haber canlı yayınında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.