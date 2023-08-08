08 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'de kimin nasıl bir planı var? CHP MYK'da kim ne dedi?

CHP'de kimin nasıl bir planı var? CHP MYK'da kim ne dedi?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.08.2023 12:47
Başkan Erdoğan'ın Akbelen açıklaması, Bahçeli'nin yerel seçim meajı ve İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'de seçim gezisi... Siyaset Bilimci Prof. Dr. Çınar Özen ve Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir, A Haber canlı yayınında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’de kimin nasıl bir planı var?
CHP'de kimin nasıl bir planı var?
Bakan Koca’dan flaş açıklamalar
Bakan Koca'dan flaş açıklamalar
4 terörist etkisiz hale getirildi
4 terörist etkisiz hale getirildi
Cevdet Yılmaz’dan flaş açıklamalar
Cevdet Yılmaz'dan flaş açıklamalar
Cep telefonunuzu aradım ama cevap vermedin
"Cep telefonunuzu aradım ama cevap vermedin"
Kılıçdaroğlu’nun umudu şimdi de tüzük değişikliği
Kılıçdaroğlu'nun umudu şimdi de tüzük değişikliği
Akşener 26 Ağustos’ta ne açıklayacak?
Akşener 26 Ağustos’ta ne açıklayacak?
Türk İHA’ları rakip tanımıyor
Türk İHA'ları rakip tanımıyor
MGK toplanıyor! İşte masadaki konular
MGK toplanıyor! İşte masadaki konular
Cep telefonunuzu aradım ama cevap vermedin
"Cep telefonunuzu aradım ama cevap vermedin"
Başkan Erdoğan’ın İstanbul zaferdeki seçim şarkısı!
Başkan Erdoğan'ın İstanbul zaferdeki seçim şarkısı!
CHP ile hiçbir şekilde ittifak yapmayacaksınız
"CHP ile hiçbir şekilde ittifak yapmayacaksınız"
Daha Fazla Video Göster