CHP'de kim gidecek, kim kalacak? CHP'nin Antalya, Muğla ve Tekirdağ başkan adayları kim olacak?

CHP'de kritik parti meclisi bu hafta toplanacak. Aralarında Mersin, Adana ve Aydın'ın da olduğu 300'ün üzerinde belediye başkan adayı açıklanacak. Peki kulislerde neler konuşuluyor? CHP mevcut başkanlardan hangileri ile yola devam edecek, hangi ilde kim aday gösterilecek? İlter Yeşiltaş son kulisleri anlattı.

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