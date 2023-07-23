CHP'de kılıçlar çekildi! Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında ilk yüz yüze kavga

28 Mayıs'ta alınan ağır seçim yenilgisinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içinde liderliği sorgulanmaya ve değişim isteği yüksek sesle dillendirilmeye başlanmıştı. CHP'nin gerçekleştirdiği belediye başkanları toplantısı karşılıklı restleşme içerisinde son buldu. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür CHP'deki toplantı ile ilgili "Kılıçdaroğlu-İmamoğlu arasında ilk yüz yüze kavga" başlıklı yazıyı köşesine taşıdı.