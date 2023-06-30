CHP’de kılıçlar çekildi! CHP’de genel başkan kim olmalı?

CHP'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı 'değişim' tartışmasına İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da dahil oldu. Kaftancıoğlu, yıldızının bir türlü barışmadığı Ekrem İmamoğlu'na "Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olmasaydı, İmamoğlu profilinde biri aday olamazdı" deyince ortalık karıştı. CHP'deki krizi körükleyecek bir çıkış da bir anket firmasından geldi. “CHP genel başkanı kim olmalı?” sorusu sorulan ankette alınan yanıtlar Kılıçdaroğlu'nda soğuk duş etkisi yarattı.

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