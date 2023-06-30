30 Haziran 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP’de kılıçlar çekildi! CHP’de genel başkan kim olmalı?

CHP’de kılıçlar çekildi! CHP’de genel başkan kim olmalı?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.06.2023 09:35
CHP'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı 'değişim' tartışmasına İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da dahil oldu. Kaftancıoğlu, yıldızının bir türlü barışmadığı Ekrem İmamoğlu'na "Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olmasaydı, İmamoğlu profilinde biri aday olamazdı" deyince ortalık karıştı. CHP'deki krizi körükleyecek bir çıkış da bir anket firmasından geldi. “CHP genel başkanı kim olmalı?” sorusu sorulan ankette alınan yanıtlar Kılıçdaroğlu'nda soğuk duş etkisi yarattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Heybesinde sayısız hatıra biriktirmiş
Heybesinde sayısız hatıra biriktirmiş
Koltuk hırsım yok
"Koltuk hırsım yok"
Bölgede neler değişti?
Bölgede neler değişti?
“Kim koltuğu otursun” anketi! Şokı sonuç
“Kim koltuğu otursun” anketi! Şokı sonuç
İşte kaza görüntüsü
İşte kaza görüntüsü
Kira için yeni dönem! 1 ayda iş bitecek
Kira için yeni dönem! 1 ayda iş bitecek
Tarihi yerlere bayram ziyaretleri!
Tarihi yerlere bayram ziyaretleri!
Toplamda 650 bin konutu inşa etme hedefimiz var
"Toplamda 650 bin konutu inşa etme hedefimiz var"
İlk hedef PKK olacak diyen Kandil köşeye sıkıştı
"İlk hedef PKK olacak" diyen Kandil köşeye sıkıştı
Başkan Erdoğan’dan bayram diplomasisi
Başkan Erdoğan'dan bayram diplomasisi
Peygamber Kabirlerine bayram ziyareti!
Peygamber Kabirlerine bayram ziyareti!
Türkiye İsveç’e NATO vizesi verecek mi?
Türkiye İsveç’e NATO vizesi verecek mi?
Daha Fazla Video Göster