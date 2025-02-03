CHP’de kılıçlar çekildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel cumhurbaşkanı adayının ön seçimle belirlenmesi için düğmeye bastı. Parti tabanı ise karıştı. Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu da Özel'i eleştirenler arasındaydı. "Kasap et derdinde koyun can derdinde" yorumunu yaptı. "Böyle bir süreç pimi çekilmiş el bombasının partinin içine konması demektir" diyerek de tepki gösterdi.

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