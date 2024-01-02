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CHP’de Kılıçdaroğlu’nun izleri siliniyor! Özgür Özel 13 yıllık tabloyu kaldırttı

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.01.2024 16:51
CHP Genel Başkanı Özgür Özel makam odasında değişikliğe gitti. Kılıçdaroğlu döneminde odada asılı olan ve 13 yıldır dokunulmayan renkli tabloyu kaldırttı. Özgür Özel o tablonun yerine Gezi olaylarında hayatlarını kaybedenlerin yer aldığı tabloyu astı.
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