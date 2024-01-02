CHP’de Kılıçdaroğlu’nun izleri siliniyor! Özgür Özel 13 yıllık tabloyu kaldırttı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel makam odasında değişikliğe gitti. Kılıçdaroğlu döneminde odada asılı olan ve 13 yıldır dokunulmayan renkli tabloyu kaldırttı. Özgür Özel o tablonun yerine Gezi olaylarında hayatlarını kaybedenlerin yer aldığı tabloyu astı.

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