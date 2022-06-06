06 Haziran 2022, Pazartesi
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CHP’de “Kılıçdaroğlu aday olsun” ısrarı! Kılıçdaroğlu’dan “Ya ben ya hiç” mesajı
Son günlerde “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylığa en yakın isim'' yorumları yapılırken İYİ Parti cephesinde Meral Akşener sesleri yeniden yükselmeye başladı. Öyle ki parti içinde bir grubun önümüzdeki süreçte Akşener'in adaylığı için kamuoyu oluşturmaya dönük adımlar atacağı belirtildi. Ancak CHP kulislerinde masada başka bir liderin ortak aday olarak kabul görmeyeceği konuşuluyor. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kabul edilmezse CHP'lilerin diğer liderlere oy vermeyeceği belirtiliyor.