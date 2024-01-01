01 Ocak 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun izleri siliniyor! Özgür Özel 13 yıllık tabloyu kaldırttı… Gezi tablosu astı

CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun izleri siliniyor! Özgür Özel 13 yıllık tabloyu kaldırttı… Gezi tablosu astı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.01.2024 18:26
CHP Genel Başkanı Özgür Özel makam odasında değişikliğe gitti. Kılıçdaroğlu döneminde odada asılı olan ve 13 yıldır dokunulmayan renkli tabloyu kaldırttı. Özel o tablonun yerine Gezi olaylarında hayatlarını kaybedenlerin yer aldığı tabloyu astı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’de Kılıçdaroğlu’nun izleri siliniyor
CHP'de Kılıçdaroğlu’nun izleri siliniyor
17 yaşındaki Filistinli kurşunların hedefi oldu
17 yaşındaki Filistinli kurşunların hedefi oldu
Savaş canları! Her an patlak verebilir
Savaş canları! Her an patlak verebilir
Filistin’e destek yürüyüşünde alçak saldırı
Filistin'e destek yürüyüşünde alçak saldırı
Türkiye enerjide merkez üssü olma yolunda
Türkiye enerjide merkez üssü olma yolunda
İran’dan Türkiye’ye kritik ziyaret!
İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret!
Kömür karası elleriyle yeni yılı karşıladılar
Kömür karası elleriyle yeni yılı karşıladılar
Kiracıların ev sahibine karşı hakları neler?
Kiracıların ev sahibine karşı hakları neler?
Mehmetçik yeni yılda da teyakkuzda
Mehmetçik yeni yılda da teyakkuzda
Yerel seçim süreci başlıyor!
Yerel seçim süreci başlıyor!
İYİ Parti’de Ankara ve İstanbul mesaisi!
İYİ Parti’de Ankara ve İstanbul mesaisi!
İsrail Gazze’ye deniz koridoru mu açıyor?
İsrail Gazze'ye deniz koridoru mu açıyor?
Daha Fazla Video Göster