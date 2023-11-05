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CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu dönemi bitti! İşte kurultayda yaşananlar: Son ana kadar Kemal Kılıçdaroğlu...

A Haber
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Giriş: 05.11.2023 16:17
CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu dönemi bitti. Kurultayda neler yaşandı? Atmosfer nasıldı? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş gözlemlerini anlattı.Yeşiltaş “Son ana kadar Kemal Kılıçdaroğlu seçilecek yorumları yapılıyordu.” dedi.
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