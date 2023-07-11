CHP’de kazan kaynıyor | Kılıçdaroğlu bırakmıyor, İmamoğlu İzmir’den eli boş döndü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğu bırakması için yapılan "Değişim" çağrılarına, yine "değişmeyen" bakış açısıyla cevap verdi. "Seçimi kazanamadık ama bu dünyanın sonu değil" diyerek bir kez daha çağrılara kulak tıkadı ve görevi bırakmayacağı mesajını verdi. Hatta Kılıçdaroğlu’nun değişim isteyen il başkanlarını görevden alacağı da konuşulmaya başladı. Parti içindeki kazan ise kaynamaya devam ediyor.. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu en son İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le bir araya gelmişti. Ama görünen o ki aradığı desteği İzmir'de bulamadı.

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