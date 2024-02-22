CHP'de kazan kaynıyor! Gökhan Zan’dan tehdit ve rüşvet iddiası

CHP'de uzun süredir yaşanan aday krizi, listelerin teslim edileceği süre dolduktan sonra yeni bir boyut kazandı. Yeni krizler baş gösterdi. Manisa'nın Saruhan ilçesi, Özgür Özel'in memleketi. CHP burada aday gösteremedi. Nedeni, listenin zamanında teslim edilememesi. Artvin Hopa'da ise liste itirazlarında iş yumruklaşmalara kadar vardı.

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