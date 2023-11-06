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CHP'de kaybedenler listesi! Kimler kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'na oynadı?

A Haber
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Giriş: 06.11.2023 10:13
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu devri kapandı. Ankara'daki 38'inci Kurultay'da genel başkanlık koltuğuna oturan isim Özgür Özel oldu. .Peki CHP'de kimler kaybetti? A Haber muhabiri Kübra Bal detayları aktardı.
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