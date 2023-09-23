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CHP’de kavgalı kongreler! Kılıçdaroğlu’ndan “kavga etmeyin” uyarısı

A Haber
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Giriş: 23.09.2023 08:53
CHP'de kongre süreci devam ediyor. Bugün Ankara İl Kongresi yapılacak. Gergin geçmesi beklenen iki adaylı kongre öncesi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "kavga etmeyin" uyarısına, partililerin uyup uymayacağı merak konusu oldu.
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