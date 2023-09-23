CHP’de kavgalı kongreler! Kılıçdaroğlu’ndan “kavga etmeyin” uyarısı

CHP'de kongre süreci devam ediyor. Bugün Ankara İl Kongresi yapılacak. Gergin geçmesi beklenen iki adaylı kongre öncesi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "kavga etmeyin" uyarısına, partililerin uyup uymayacağı merak konusu oldu.

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