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CHP'de kavga endişesi! Kemal Kılıçdaroğlu kurultayı neden ertelemek istiyor?

A Haber
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Giriş: 14.01.2022 13:33
2023 seçimleri öncesi parti içi kavga yaşanmasından endişe eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2022'de yapılması planlanan olağan kurultayı seçim sonrasına bırakma kararı almıştı. Bu karar yarın toplanacak yılın ilk parti meclisi toplantısında tartışmaya açılacak. Parti meclisinin ardından, kurultay ertleme kararının resmiyet kazanması bekleniyor.
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