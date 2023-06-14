CHP'de kavga büyüyor! Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu görüşmesinden ne çıktı? Değişim çağrısına koltuk yanıtı

Son dakika haberi | CHP'de değişim sancıları giderek artıyor. 28 Mayıs hezimeti sonrası koltuğu bırakmayacağını açıkça belirterek "mücadeleye devam edeceğim" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "değişim" çıkışı yapan Ekrem İmamoğlu ile Ankara'da görüştü. CHP liderinin talebi doğrultusunda yapılan görüşme yaklaşık 1 saat sürerken, görüşme talebinin Kılıçdaroğlu'ndan geldiği öğrenildi. İmamoğlu'nun "değişim" çağrısından rahatsız olan Kılıçdaroğlu'nun "yerel seçimler"i koz olarak elinde tuttuğu öğrenilirken; görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı. Kulislerden gelen bilgilere göre İmamoğlu'nun "değişim" çağrılarına, Kılıçdaroğlu'nun "koltuğunda kal" yanıtını verdiği öğrenildi.