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CHP'de kaos büyüyor! Kemal Kılıçdaroğlu'nu "Değişim"e ikna edemeyen Ekrem İmamoğlu parti kurma hazırlığında! Yanına alacağı ilk isim İYİ Parti'den...

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Giriş: 20.06.2023 10:35
14 ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde tarihi hezimet yaşayan CHP'de hareketli günler yaşanıyor. İstifa çağrılarına kulak tıkayan Kılıçdaroğlu, tüm MYK üyelerini ve danışmanlarını görevden alırken, kendisi koltukta oturmaya devam etti. Kılıçdaroğlu'nun bugün de "Değişim" çıkışı yapan ve "Grup toplantısında aday olmayacağınızı açıklayın" diyen Ekrem İmamoğlu'na cevap vereceği iddia edildi. Öte yandan İmamoğlu'nun "Değişim" çıkışından istediği yanıtı alamaması durumunda CHP'den ayrılarak bir parti kuracağı belirtilirken, kuracağı partiye alacağı ilk ismin de İYİ Parti'den istifa eden Taylan Yıldız olacağı kulis bilgilerine yansıdı.
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